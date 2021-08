Estate in sport per Msp Italia Comitato Ligure

Genova. Si è conclusa a Rimini la formazione nazionale dell’ente sportivo Movimento sportivo popolare Italia. Un nuovo Msp Italia, all’insegna dell’innovazione e della qualità sportiva porterà grandi novità già a settembre.

Il Comitato Ligure non si è fermato, anzi, sta sviluppando nuovi progetti grazie al settore eventi sportivi e sociali in vista di Genova Capitale Europea dello sport 2024 e Liguria Regione Europea dello sport 2025. La nostra Carta dei servizi per coloro che entrano a far parte dell’ente Msp Italia Comitato Ligure è la novità di questo Comitato. Una carta dove si trovano tutti i regolamenti per i dirigenti sportivi; inoltre breve si terrà il corso Blsd per le associazioni sportive.

Con l’allentamento delle misure anti Covid si ritorna finalmente alla quasi normalità e cresce la voglia di sport. C’è chi si sveglia all’alba e non rinuncia a una corsa mattutina, chi non salterebbe mai una lezione di yoga o di pilates all’aperto e chi prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria frequentava il suo club sportivo/palestra ogni giorno. Secondo i dati Istat sono oltre 20 milioni gli italiani che praticano sport. E dopo il lockdown dello scorso anno, l’esigenza di allenarsi risulta oggi ancor più forte: quasi 3 su 5 hanno continuato a mantenersi attivi anche durante la pandemia e circa 1 su 5 ha iniziato a farlo dopo il lockdown, riconoscendo all’attività fisica un valore irrinunciabile, con la riapertura delle palestre.

Nasce Sport Outdoor Mspitalia Liguria, perché in molti preferiscono gli sport all’aperto! Complice la calda stagione e per scongiurare il pericolo Covid… E non solo. Body building, urbain training, danza acrobatica, spinning,artimarziali, sub e l’immancabile padel, uno degli sport più amati del momento. Mspitalia sta sviluppando in modo rapido i tornei di padel! Proseguono senza sosta i campi estivi solari Mspitalia Summer Cump: diamo così possibilità ai bambini di giocare e allo stesso tempo anche di formarsi.

È un’estate particolare anche per gli eventi nazionali Mspitalia. Hanno partecipato alla finale nazionale MSP Italia di discipline aeree, avvenuto il 4 luglio 2021, numerosi liguri: i rappresentanti della Cage Club fitness Savona erano cinque: Gloria Giovannetti, Luisa Bellissimo, Cecilia Pisano, Vanessa Brosco e Zinaida Panchenko. Tutte le atlete sono arrivate a podio nelle rispettive categorie, guadagnando due ori e tre argenti. L’istruttrice Zinaida Panchenko ha partecipato anch’essa alla gara, conquistando l’oro nella categoria performer e insegnanti. Con loro il preparatore atletico Stefano Briasco

Sul versante della promozione delle attività sportive, Msp Liguria è costantemente impegnato in una serie di azioni. Promuove gli eventi sportivi che incidano sulla valorizzazione del patrimonio turistico, culturale ed ambientale dei territori ove vengono svolti. In particolare concediamo patrocinio gratuito a tutti gli eventi sportivi che contribuiscono ad alimentare il sentimento di solidarietà tra la cittadinanza. Promuove la cultura dello sport fra tutti i cittadini, al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono alle pratiche sportive, soprattutto nelle categorie sociali più deboli dal punto di vista finanziario. Occorre infatti assicurare ai soggetti maggiormente svantaggiati la possibilità di accedere alla pratica sportiva di base, lottando contro ogni forma di discriminazione sociale. Incentiva la formazione professionale di coloro che operano nel settore, organizzando giornate di formazione e convegni di approfondimento. Realizza campagne di sensibilizzazione per la diffusione di una cultura sportiva fondata sul principio della solidarietà e della crescita dell’individuo nella società. A tal fine, incentiva le associazioni affiliate a promuovere tali valori ai propri associati

A breve sarà inaugurato a Savona il più grande centro di formazione marchiato Mspitalia. Preannunciamo solo che avremo un intero spazio a noi dedicato, con docenti qualificati.