Esselunga a San Benigno, Coop rinuncia alla sospensiva nel ricorso al Tar: udienza rinviata a gennaio

Genova. Apparente battuta d’arresto per quello che avrebbe potuto essere, secondo i bene informati, il ricorso che creava maggiori apprensioni in chi vuole vedere realizzato il progetto di una seconda Esselunga a Genova.

Coop Liguria che, in sostanza, di ricorsi nei confronti di Esselunga ne aveva presentati quattro contro Autorità portuale e Comune di Genova – tutti incentrati sul piano regolatore portuale e sulla presunta non validità di tutti gli atti amministrativi comunali sull’urbanistica – ha deciso di rinunciare alla richiesta di sospensiva e ha domandato il differimento dell’udienza di discussione dei ricorsi alla luce dell’evoluzione procedimentale relativa alla realizzazione di una grande struttura di vendita di generi alimentari nell’area del Promontorio di San Benigno.

L’udienza pubblica è quindi fissata al 26 gennaio 2022 quando, però, il nuovo ipermercato Esselunga – una struttura da 1400 metri quadri sotto le Torri Faro – potrebbe essere se non già pronto quanto meno abbozzato. Da settimane, infatti, procedono i lavori di bonifica e sistemazione dell’area un tempo ceduta dal gruppo Biasotti alla società di grande distribuzione organizzata.

Non è immediato capire quale sia la strategia alla base del passo indietro, o meglio, della frenata. Potrebbe essere una cautela per arrivare alla sentenza con carte più schiaccianti. Oppure potrebbe essere il preludio di una pax armata per contendersi i bacini d’utenza in città: Coop ha avuto recentemente l’ok alla realizzazione di un supermercato da 1000 metri quadri a Voltri, nell’area dell’ex lanificio, realizzerà un punto vendita all’interno dell’ex mercato di Corso Sardegna e si attende ancora di capire se troverà il via libera per la ex officina Guglielmetti, in Val Bisagno.

Recentemente intanto il Comune di Genova ha ridisegnato i confini del Civ nel tentativo di dribblare un’altra sentenza del Tar, quella che ha dato ragione ai commercianti di Sampierdarena e San Teodoro, sempre contro Esselunga.