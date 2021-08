Al pronto soccorso per una crisi depressiva fugge dal villa Scassi: l’appello del marito

Genova. “Amici mi servite, non è uno scherzo, mia moglie ha avuto una forte crisi depressiva, l’abbiamo portata all’ospedale ma, dal pronto soccorso è scappata…nn la troviamo più, se la vedete contattatemi” questo l’appello lanciato questa mattina su Facebook da Cristian Camoirano, marito di Ebe Cavalieri, 47 anni, fuggita dal Pronto Soccorso Villa Scassi in cui era ricoverata per crisi depressiva.

Chiunque la dovesse vedere può chiamare Cristian al numero 388.127.1720. oppure le forze dell’ordine o la Polizia locale