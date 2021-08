E’ morto Beppe Costa, il decano di Forza Italia aveva 75 anni

Genova. Era nato nel 1945 Beppe Costa, già consigliere comunale a Genova di Dc e Pdl, coordinatore regionale dei Seniores di Forza Italia e fra le figure storiche del partito di Berlusconi a Genova e in Liguria.

E’ morto nelle ultime ore e a darne notizia è Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia. “Ho appena appreso della triste scomparsa dell’amico Beppe Costa, coordinatore regionale dei Seniores di Forza Italia. Con lui se ne va una colonna portante del partito in Liguria. Ci mancheranno la sua esperienza e le sue straordinarie doti politiche. Mi stringo al dolore della famiglia e di tutti i suoi cari”, il messaggio lanciato attraverso i social.

Cordoglio da parte di molte figure politiche, non solo del centrodestra. Mario Mascia, consigliere comunale, lo ricorda con una foto che lo ritrae appena il 21 luglio scorso a raccogliere firme in piazza per il referendum sulla giustizia.

“Piango un amico, piango un esempio di lealtà. Beppe Costa mi ha ‘adottato’ politicamente in Liguria, mi ha preso per mano e ci siamo voluti bene. La morte è stata vigliacca e se l’è portato via senza che potessi salutarlo. Per Beppe la politica era “servizio”, così come erano granitici la fedeltà agli ideali e ai valori di Forza Italia espressi dal presidente Silvio Berlusconi del quale era amico. A noi che restiamo orfani della sua saggezza, gli dobbiamo la tenacia e la costanza nel non avere mai avuto neppure la tentazione di intraprendere le strade dell’opportunismo e dell’ingratitudine rimanendo sempre ancorato a ciò che credeva. Ci mancherai moltissimo, Beppe. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”. Lo dichiara in una nota il Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè.

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti esprime “profondo cordoglio a nome mio e di tutta la Giunta per la scomparsa di Giuseppe Costa. Con lui se ne va una pagina della politica genovese e ligure, genuina e onesta”. Così il presidente Toti sulla scomparsa nella notte di Giuseppe Costa, ex consigliere comunale a Genova di DC e PDL, che attualmente ricopriva il ruolo di responsabile regionale dei Seniores di Forza Italia.