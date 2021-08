Domenica di controesodo, primi rallentamenti sulle autostrade liguri: il punto

Genova. Domenica di controesodo ma senza “bollini rossi” secondo le previsioni di traffico di Autostrade per l’Italia e infatti sulle autostrade della Liguria la viabilità questa mattina ha registrato solo alcune code e rallentamenti ma senza situazioni troppo critiche.

La circolazione è comunque intensa, in tanti entro questa sera si metteranno in viaggio dalle riviere verso il nord. Nel corso del pomeriggio “bollino giallo” sulla A10 e la A12 verso Genova dalle 13 alle 19, e poi sulla A7 in direzione Milano tra le 19 e le 22.

Primi importanti rallentamenti si sono formati in A10 nel corso della mattinata con fino a sei chilometri di code non ferme tra Pietra Ligure e Feglino. Coda di un chilometro anche in A7 tra Busalla e Ronco in direzione nord a causa della presenza di un cantiere che però sarà smontato entro il pomeriggio. In A26 traffico rallentato tra il bivio A10/A26 e Masone.