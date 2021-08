De Carolis (ex Atlantia nell’era Castellucci) in corsa per il vertice di Anas, insorge la Lega: “Uno schiaffo ai liguri”

Liguria. L’ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma sarebbe il prossimo amministratore delegato di Anas. Le voci si fanno insistenti e la Lega insorge attraverso i suoi deputati e senatori. “Spero siano infondate le voci che danno Ugo De Carolis in corsa per il vertice di Anas. Già amministratore delegato di Aeroporti di Roma, è stato manager di fiducia del gruppo Atlantia nell’era Castellucci. Sarebbe uno schiaffo per tutti i liguri. Chiediamo al ministro Giovannini di smentire le voci che indicano De Carolis al vertice di Anas”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della commissione Trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.

Il deputato della Lega Lorenzo Viviani commenta: “Il nome di Ugo De Carolis al vertice di Anas è del tutto inappropriato e irricevibile. De Carolis è stato manager di fiducia del gruppo Atlantia durante la gestione di Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia. Una nomina che rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti dei genovesi e dei liguri. Il nostro Paese ha un serbatoio di manager importante da cui pescare, il ministro Giovannini chiarisca subito la posizione del Mims”.

L’altro deputato della Lega Flavio Di Muro, già relatore del decreto Genova, sottolinea: “Affidare a Ugo De Carolis il vertice di Anas sarebbe un errore politico e una grave mancanza di rispetto per genovesi e liguri. La Lega chiede al ministro Giovannini di smentire le voci che indicano il manager di fiducia del gruppo Atlantia nell’era Castellucci come prossimo amministratore delegato di Anas. Altrimenti se ne assuma la responsabilità politica”.

“Ritengo sia opportuno un chiarimento in merito alla vociferata nomina di Ugo De Carolis al vertice di Anas, un manager legato a doppio filo con il gruppo Atlantia durante la gestione di Castellucci che non sarebbe in alcun modo appropriato. Auspico una smentita di queste voci da parte del ministro Giovannini”. Lo dichiara in una nota la senatrice ligure della Lega, Stefania Pucciarelli.

Una situazione simile era stata stoppata dalla Cassazione, come ricordava ieri Il Secolo XIX: bocciata la richiesta di Paolo Strazzullo, ex dirigente Aspi, di tornare al lavoro in una società che cura la sicurezza del traforo del Monte Bianco. Strazzullo è indagato per il crollo del ponte Morandi e per lo scandalo delle barriere antirumore pericolose e fatte rimuovere in queste settimane.