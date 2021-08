Crociere: arrivata a Genova la Msc Seashore, la più grande nave costruita in Italia

Genova. È arrivata oggi a Genova MSC Seashore, nuova ammiraglia e 19ma unità della flotta di MSC Crociere, nonché nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, anche sotto il profilo ambientale. Costruita da Fincantieri e varata lo scorso 26 luglio presso i cantieri di Monfalcone, MSC Seashore ha richiesto un investimento pari a 1 miliardo di euro che ha generato, solo in fase di costruzione, una ricaduta sull’economia italiana superiore a 4 miliardi, senza considerare il significativo impatto turistico-economico derivante dall’operatività della nave nei territori visitati dai suoi ospiti e dagli equipaggi.

Dal capoluogo ligure, storico home port di MSC Crociere, MSC Seashore salperà ogni domenica per i prossimi tre mesi, fino al termine della stagione estiva, per compiere crociere settimanali in Mediterraneo occidentale che faranno tappa anche a Napoli, Messina, Malta, Barcellona​​ e Marsiglia. Nelle soste genovesi, in particolare, è previsto un ricco ventaglio di escursioni che, per esempio, “porteranno i crocieristi a visitare l’Acquario di Genova, il più grande d’Europa, ad addentrarsi nel centro storico della città, il più grande del Mediterraneo, alla scoperta delle meraviglie della “città vecchia” cantata da De André, oppure a spingersi fino a Portofino, borgo marinaro meta di vip e celebre in tutto il mondo”, come ricordato nella nota stampa che ha dato notizia dell’arrivo.

Leonardo Massa, Country Manager di MSC Crociere, ha dichiarato: «Con l’arrivo della nuova ammiraglia salgono a tre le navi della Compagnia che quest’anno hanno già scalato regolarmente Genova, il cui porto si conferma così altamente strategico nonché il principale hub di MSC Crociere a livello globale. Quest’anno la Compagnia effettuerà a Genova circa 130 scali, movimentando quasi 400 mila passeggeri che stimiamo in crescita, a circa 700 mila, nel 2022. Sono numeri decisamente incoraggianti se valutati nel contesto delle gravi difficoltà registrate dal settore turistico e paragonati al record storico di oltre 1 milione di crocieristi registrato nel 2019, quindi in epoca pre-Covid. Dalla ripartenza delle nostre crociere, primi al mondo ad agosto del 2020, siamo orgogliosi di aver trasportato oltre 100 mila crocieristi italiani in maniera sicura, grazie al “Protocollo di salute e sicurezza” messo a punto dalla nostra Compagnia».

Dopo l’estate, inoltre, è destinato a salire a 11 il numero di unità MSC Crociere che quest’anno faranno scalo sotto la Lanterna – tra le quali, oltre a MSC Seashore, le altrettanto grandi e moderne MSC Virtuosa, MSC Grandiosa, MSC Seaview e MSC Seaside –, con un record di 30 toccate previste nel solo mese di ottobre.

L’offerta estiva di MSC Crociere prevede un totale di 6 navi schierate solo in Mediterraneo. Oltre a MSC Seashore, in Mediterraneo Occidentale troviamo infatti l’affascinante MSC Seaside e la recente e maestosa MSC Grandiosa. In Mediterraneo Orientale sono impiegate invece MSC Orchestra, MSC Splendida e MSC Magnifica, con una serie di itinerari in partenza da Trieste, Monfalcone e Bari, e scali al Pireo (Atene) e in alcune delle più belle isole greche, oltre che a Kotor (Montenegro), Dubrovnik e Spalato (Croazia). In Gran Bretagna è schierata MSC Virtuosa, mentre nel Mar Baltico sta navigando, alla scoperta delle capitali del Nord, MSC Seaview.

Su tutte le navi MSC Crociere è applicato il rigoroso «Protocollo di salute e sicurezza», messo a punto dalla Compagnia in collaborazione con le autorità italiane e validato dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha permesso di ospitare, da agosto 2020 ad oggi, numerosi passeggeri in piena sicurezza. Il Protocollo prevede che tutti gli ospiti, per poter accedere alla nave, debbano rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:essersi sottoposti ad un test molecolare o tampone antigenico entro 48 ore dalla partenza della nave; aver completato il ciclo vaccinale contro il Covid, almeno 14 giorni prima della partenza della crociera essere guariti dal Covid 19 negli ultimi 6 mesi. Per salire a bordo, inoltre, tutti i passeggeri devono sottoporsi a screening medico-sanitario approfondito e ad un secondo tampone a inizio crociera. Un terzo tampone sarà effettuato a metà crociera e, in situazioni particolari, un quarto tampone a fine crociera.