Covid, 78 nuovi casi in Liguria. Da inizio pandemia fatti oltre 1,5 milioni di tamponi molecolari

Genova. Sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 1.406 tamponi molecolari e 971 test antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. Sono 85 le persone ricoverate in ospedale (sono 2 più di ieri) e sono 10 quelle in terapia intensiva. Si registra un solo nuovo decesso di un uomo di 77 anni ricoverato a San Remo.

In totale sono 3.061 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti). Sono 25 meno di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 107.515 e cioè 78 più di ieri.

In provincia di Genova ci sono 46 nuovi casi di positività. Nell’Imperiese sono stati individuati altri 9 casi, altri 16 nel Savonese e 7 nello Spezzino.

Alle 16 di oggi, domenica 15 agosto, sono stati consegnati 2.030.009 vaccini, dei quali ne sono state somministrate 1.873.944 dosi. La percentuale di vaccini somministrati (sul totale di quelli consegnati) è del 92%. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 1.530.356 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 6.474 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 707.199. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 343.588 dosi. Nelle ultime 24 ore ne sono state somministrate 609 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 132.791 persone.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.728 e cioè 30 più di ieri. Il totale dei guariti è di 100.083 e cioè 102 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.732. I deceduti sono 4.37i.