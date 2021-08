Corso Italia, controlli dei carabinieri sul lungomare della movida: sanzioni ai locali per 19 mila euro

Genova. Controlli serrati nella zona della movida ‘estiva’ di corso Italia da parte dei carabinieri attraverso un servizio ‘ad alto impatto’ organizzato dal comando provinciale a cui hanno partecipato anche Nas, ispettorato del Lavoro e nucleo cinofilo.

Tra la Foce e Boccadasse sono state controllate 40 autovetture e identificate 90 persone.

In alcuni locali che somministravano alimenti e bevande sono state riscontrate numerose irregolarità di carattere igienico-sanitario e riguardanti le norme sull’assunzione dei lavoratori. In totale sono state elevate sanzioni per 19 mila euro.