Corso Italia, 18enne contromano in moto per sfuggire ai controlli dei carabinieri: patente ritirata

Genova. La notte di Ferragosto ha avuto la pensata di non fermarsi all’alt dei carabinieri impegnanti in una serie di controlli nella zona di Boccadasse e di proseguire la corsa a bordo delle sua motocicletta costringendo i militari all’inseguimento.

Protagonista uno studente genovese di 18 anni, incensurato, che la patente l’aveva presa da poco e a cui i militari l’hanno ritirata al termine dell’inseguimento.

Il ragazzino infatti ha cercato con diverse manovre pericolose si sfuggire ai carabinieri che alla fine l’hanno però raggiunto e bloccato.

Al 18enne i militari, che lo hanno denunciato per resistenza, hanno contestato le infrazioni al Codice della Strada di carattere amministrativo per una sanzione da 700 euro per circolazione contromano e in curva e velocità non commisurata alle situazioni ambientali.