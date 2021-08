Coronavirus, nuovo balzo degli ospedalizzati in Liguria: 8 in più in un solo giorno

Genova. Sono 158 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3.168 tamponi molecolari e 3.367 test antigenici rapidi: sono i dati dell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Da registrare il balzo degli ospedalizzati che raggiungono quota 78, con una crescita di 8 ricoverati rispetto a ieri. Non si contano invece nuovi decessi.

In tutto sono 12 i posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid. A Genova 11 ricoverati al San Martino (3 in terapia intensiva), 12 al Galliera (4 in terapia intensiva), 4 al Gaslini. Nel Tigullio 4 a Sestri Levante, 2 a Lavagna. In isolamento domiciliare 1.686 persone (111 in più). In sorveglianza attiva 1.672 soggetti.

Continua a crescere il numero degli attualmente positivi in Liguria, 2.985, cioè 25 più di ieri con 133 nuovi guariti. Degli ultimi contagiati 51 sono in provincia di Genova, 43 nel Savonese, 41 nell’Imperiese, 22 nello Spezzino.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.448 dosi di vaccino (9.136 Pfizer e Moderna, 1.312 AstraZeneca e J&J). I vaccini utilizzati sono il 93% di quelli consegnati. In tutta la Liguria sono state immunizzate 699.257 persone con Pfizer e Moderna, 131.425 con AstraZeneca e J&J.