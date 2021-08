Coronavirus, in Liguria 172 nuovi positivi e crescono ancora lievemente i ricoveri

Genova. Sono 172 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.839 tamponi molecolari e 4.652 test rapidi. Emerge dal bollettino emesso dalla Regione. Salgono lievemente gli ospedalizzati (89 in tutto, 3 in più da ieri) di cui 12 in terapia intensiva (uno in più). Non si registrano decessi.

I nuovi positivi sono 78 in provincia di Genova, 48 nello Spezzino, 30 nell’Imperiese e 12 nel Savonese. I casi totali attuali sono 3.264 (27 in più) con 145 nuovi guariti. In sorveglianza attiva 1.884 persone in tutta la regione.

Sotto controllo la situazione degli ospedali a Genova: 16 i ricoverati al San Martino (di cui 4 in terapia intensiva), 14 al Galliera (1 in terapia intensiva). In tutta la regione ci sono 1.990 positivi in isolamento domiciliare (69 più di ieri).

Nella giornata di ieri sono state eseguite 6.349 vaccinazioni. I vaccini somministrati sono l’88%, cioè 1.973.452 dosi su 2.241.419 consegnate. Dall’inizio della campagna sono state immunizzate 765.743 persone con vaccini a mRna, 140.412 con vaccini a vettore virale.