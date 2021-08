Coronavirus: in Liguria 156 nuovi positivi, tornano a crescere gli ospedalizzati

Genova. Sono 156 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.815 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.467 tamponi antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione.

Non si registrano nuovi decessi (il bilancio rimane quindi invariato a 4.381 persone morte da inizio dell’emergenza sanitaria) e ma un lieve aumento degli ospedalizzati che salgono di 4 unità passando da 82 a 86, e con un ricoverato in più in terapia intensiva, per un totale di 11 persone. In particolare a Genova si registrano 14 ospedalizzati al San Martino (4 in terapia intensiva) e 16 al Galliera (1 in terapia intensiva).

La provincia col maggior numero di nuovi casi è Genova (59) seguita da Imperia (44), Savona (28) e La Spezia (44). I casi attualmente positivi in tutta la regione sono 3.237 (-31), con 187 nuovi guariti.

In isolamento domiciliare 1.921 pazienti (-65). In sorveglianza attiva 1.844 persone in Liguria (-32).

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 7.520 dosi di vaccino. In tutto sono state utilizzate 1.966.284 dosi su 2.241.420 consegnate, cioè l’88%. Sono state immunizzate 350.857 persone con vaccini Pfizer o Moderna e 139.987 con vaccini AstraZeneca o Johnson & Johnson.