Coronavirus, 186 nuovi positivi in Liguria: in tutto ci sono oltre 3 mila casi attivi

Genova. Sono 186 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 3106 tamponi molecolari e 4.821 test antigenici rapidi: sono i dati dell’ultimo bollettino diffuso dalla Regione.

Continua a crescere il numero degli attualmente positivi in Liguria, 3.034, cioè 49 più di ieri con 138 nuovi guariti. Degli ultimi contagiati 98 sono in provincia di Genova, 9 nel Savonese, 52 nell’Imperiese, 16 nello Spezzino.

Fortunatamente rispetto a ieri resta stabile il numero degli ospedalizzati che restano a quota 78, così come restano fermi a 12 i posti occupati in terapia intensiva. Non si contano nuovi decessi.

A Genova 11 ricoverati sono al San Martino (3 in terapia intensiva), 12 al Galliera (4 in terapia intensiva), 4 al Gaslini. Nel Tigullio 4 a Sestri Levante, 2 a Lavagna. In isolamento domiciliare 1.699 persone (13 in più). In sorveglianza attiva 1.676

soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.337 dosi di vaccino (9.136 Pfizer e Moderna, 572 AstraZeneca e J&J). I vaccini utilizzati sono il 92% di quelli consegnati. In tutta la Liguria sono state immunizzate 703.055 persone con Pfizer e Moderna, 132.106 con AstraZeneca e J&J.