Coppa Italia Promozione, 2ª giornata: Voltrese in cerca di conferme, ostacolo Sammargheritese per il lanciato Bogliasco

Genova e provincia. Emozioni, gol e spettacolo: ci si aspetta questo dalla seconda giornata della Coppa Italia Promozione, primo atto stagionale per le squadre poi chiamate a disputare proprio il campionato appartenente al terzo livello del calcio dilettantistico nazionale.

Domenica si è già verificato l’esordio per svariate formazioni, squadre intenzionate a dare il massimo per farsi trovare pronte in vista proprio delle partite del campionato di Promozione. Le genovesi a scendere in campo nel primo giorno di gare sono state Voltrese, Praese, Borzoli, Vallescrivia, Via Dell’Acciaio, Little Club James, Marassi, Bogliasco, Golfo Paradiso, Real Fieschi e Sammargheritese, formazioni tra alti e bassi riuscite ad offrire uno spettacolo davvero godibile.

Le prime squadre a scendere in campo nella giornata di domenica sono state Vallescrivia e Via Dell’Acciaio, formazioni le quali hanno dato vita ad una partita che ha visto i padroni di casa imporsi con il risultato di 1-0. Ordinaria amministrazione invece per il Bogliasco, formazione impostasi nei confronti del Golfo Paradiso con un netto 5-1. Beffa clamorosa invece per il Borzoli: la Voltrese ha infatti conquistato i tre punti soltanto all’ultimo respiro, una vittoria merito della marcatura al 44’ di Matzedda.

Infine gol e spettacolo sono arrivati anche in Via Gualco, zona in cui è presente lo stadio del Little Club James: 3-1 al Marassi ed esordio positivo per i rossoblù, medesima sorte capitata al Real Fieschi, formazione che ha schiantato 2-1 la Sammargheritese. C’è grande voglia di rivalsa dunque da parte di alcune squadre, questo con il Marassi che ad esempio tenterà di concretizzarla in occasione della 2ª giornata di Coppa proprio contro il Goliardicapolis.

All’Italo Ferrando sarà invece la Serra Riccò a tentare il colpaccio, questo sfidando il Via Dell’Acciaio ancora alla ricerca della prima. Sarà poi la Praese vittoriosa contro il Celle l’avversaria del Borzoli, questo mentre la Voltrese affronterà proprio i giallorossi. Infine ci sarà l’ostacolo Bogliasco per la Sammargheritese, questo con il Golfo Paradiso impegnato contro il Real Fieschi.

Prosegue dunque l’avvicinamento alla prima giornata di campionato, questo con la Coppa come grande protagonista.