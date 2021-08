Coppa Italia di Eccellenza, Sestrese e Busalla non si fanno male: reti bianche al Piccardo (0-0)

RISULTATO: Sestrese-Busalla 0-0

Sestri Ponente. Finalmente si respira aria di ripartenza. È con questo spirito che si apprestano ad affrontarsi Sestrese e Busalla, formazioni oggi protagoniste del proprio esordio stagionale in occasione della prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza. Ottima occasione dunque per scoprire i propri progressi da parte di entrambe le squadre, determinate a fare bene per prepararsi al meglio in vista del campionato.

La Sestrese di Corrado Schiazza con il classico 4-3-1-2 ha scelto di schierarsi in campo con Rovetta (cap.), Lanza, Di Sisto, Ghiliazza, Ansaldo, Padovan, Ranasinghe, Caramello, Bertolini, Sighieri e Vagge.

In panchina si accomodano Tirio, Tecchiati, Tomè, Mura, Noceti, Cappadona, Cuman, Tagliente e Piroli

Il Busalla di mister Gianfranco Cannistrà risponde con il 4-3-3 interpretato da Montaldo, Piccardo, Monti (cap.), Ferrando, Zunino, Lo Gioco, Boggiano, Cotellessa, Repetto, Compagnone e Gabriele Re.

A disposizione ci sono Costa, Erroi, Guzzi, Piemontese, Ottoboni, Fasan, Savio, Fabrizio Re e Becciu.