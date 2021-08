Coppa Italia Eccellenza, domani la 2ª giornata: Campomorone-Sestrese il big match, Arenzano e Molassana pronte ad esordire

Genova. Emozioni, gol e spettacolo: ci si aspetta questo dalla seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza, primo atto stagionale per le squadre poi chiamate a disputare proprio il campionato appartenente al secondo livello del dilettantismo nazionale.

Sabato e domenica si è già verificato l’esordio per svariate formazioni, squadre intenzionate a dare il massimo per farsi trovare pronte in vista proprio delle partite di Eccellenza. Le genovesi a scendere in campo nel primo giorno di gare sono state Sestrese, Busalla, Genova Calcio, Athletic Albaro, Angelo Baiardo, Rapallo e Rivasamba, formazioni tra alti e bassi riuscite ad offrire un grande spettacolo.

Le prime squadre a scendere in campo nella giornata di sabato sono state le formazioni allenate da Fresia e Mariani, compagini impegnate contro quelle guidate da Cesaretti e Paglia. 0-3 Angelo Baiardo e 2-1 Rapallo i risultati maturati, questo con i neroverdi apparsi particolarmente in palla soprattutto nella seconda frazione.

Ordinaria amministrazione invece per il Rapallo, passato in vantaggio ad inizio ripresa riuscendo a mantenerlo per il resto della durata del match. Enorme voglia di riscatto dunque in casa Rivasamba ed Albaro, formazione quest’ultima domani impegnata contro l’esordiente e volenteroso Molassana.

Dopo lo 0-0 conto il Busalla sarà invece match da dentro o fuori per la Sestrese: Corrado Schiazza ed i suoi saranno infatti protagonisti alle ore 20:00 contro il Campomorone, formazione riuscita domenica a rifilare in amichevole il convincente numero di tre reti al ripescato Vado.

L’esordio dell’Arenzano alla Natta contro il Varazze termina la cornice di una giornata davvero suggestiva, questo senza dimenticare la vittoria ottenuta nella scorsa giornata dall’altra protagonista del Girone D, ovvero la Genova Calcio allenata dal vulcanico Beppe Maisano.

Sosta per la Serie A dunque, turno infrasettimanale invece per le squadre partecipanti alla Coppa Italia di Eccellenza: i campionati dilettantistici non hanno alcuna intenzione di fermarsi.