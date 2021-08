Coppa Europa junior, il genovese Davide Menichelli terzo nella staffetta mista

Genova. Tra il 14 e il 15 agosto si è svolta in Romania, a Izvorani, la Coppa Europa Junior di triathlon.

Una competizione giovanile caratterizzata dalle prestazioni dei triatleti italiani, sia nelle prove individuali che nella Mixed Relay, vale a dire la staffetta mista (250 metri di nuoto in acque libere, 5 chilometri in bicicletta e 1 chilometro e 500 metri di corsa).

In quest’ultima citata disciplina, l’Italia ha portato le tre squadre delle staffette sul podio. Un quinto posto individuale e un terzo nella staffetta mista per Davide Menichelli (classe 2003), genovese ma portacolori della Doria Nuoto 2000 Loano. Un mese fa laureatosi campione italiano juniores al lago Le Bandie, in Veneto, provincia di Treviso.