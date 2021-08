Controlli antidroga dei carabinieri di Sestri levante: due denunce

Sestri levante. Controlli antidroga dei carabinieri di Sestri Levante ieri pomeriggio che hanno portato alle denuncia di due persone.

Uno è un 46enne con pregiudizi di polizia e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Fermato per un controllo in seguito a una perquisizione personale estesa poi alla sua abitazione è stato trovato in possesso di 6 involucri, del peso complessivo di oltre 30 grammi di hashish, nonché due coltellini a serramanico utilizzati per il confezionamento.

Stessa sorte è toccata ad un 22enne moldavo residente a Casarza Ligure, ìtrovato in possesso di 3 grammi di hashish, suddiviso in 5 dosi termosaldati.