Contestò Bassetti a Novi ligure: denunciato promotore della manifestazione no vax

Novi ligure. E’ stato denunciato dai carabinieri il promotore della manifestazione No Vax e no Green pass dello scorso 29 luglio a Novi Ligure (Alessandria), in occasione della presentazione in città del libro di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Lo riporta l’agenzia Ansa.

Nella circostanza, un gruppo di persone si ritrovò in piazza Delle Piane per contestare il medico e i rappresentanti delle istituzioni.

Il promotore della contestazione, un 52enne residente a Carrara, e con svariati precedenti specifici, è stato denunciato per mancato preavviso di manifestazione, vilipendio della Repubblica, istigazione a disobbedire alle leggi e disturbo delle occupazioni delle persone. Sono stati inoltre identificati altri partecipanti, che verranno sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni anti-Covid-19.