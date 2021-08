Container in bilico al terminal Sech, devono intervenire i vigili del fuoco

Genova. I vigili del fuoco del comando di San Benigno sono al lavoro da prima dell’alba a calata Sanità, il terminal Sech, in porto a Genova.

L’intervento è stato necessario per mettere in sicurezza due grossi container che, nella movimentazione portuale, si sono trovati appesi a una gru e in bilico su una pila di altri container.

Il rischio di una caduta e del danneggiamento di moltissima merce ha portato gli operatori del terminal a chiedere aiuto ai pompieri che, con i loro mezzi, stanno riportando la situazione in sicurezza.

Ancora da capire come sia stato possibile l’incidente, se per un errore umano, per il vento o per il malfunzionamento di un macchinario. Non ci sono stati feriti.