Comune di Chiavari, morto all’improvviso il sindaco Marco Di Capua: richiesta l’autopsia

Chiavari. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua è morto all’improvviso questo pomeriggio dopo un malore. Di Capua aveva 50 anni, era stato eletto nel 2017 e si sarebbe ricandidato per un secondo mandato. La notizia ha lasciato nello sconforto tutto il territorio e non solo chi lo conosceva. Lascia la moglie e due figli.

Inutile il tentativo da parte del personale del 118 di salvare Di Capua. A lungo hanno provato a rianimare il sindaco ma non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe stato vittima di un’embolia mentre si trovava a Sestri Levante.

L’Asl4 informa che alle ore 19 è stato constatato il decesso del sindaco giunto al pronto soccorso di Lavagna in arresto cardiocircolatorio. “Nonostante le manovre rianimatorie prolungate, il paziente non ha più ripreso attività cardiaca. I sanitari hanno richiesto il riscontro diagnostico per definire la causa all’origine della morte improvvisa”.

Marco Di Capua, commercialista, 50 anni, aveva vinto le elezioni nel 2017 appoggiato da una serie di liste e partiti del centro destra. Sotto la sua amministrazione Chiavari ha avviato il recupero di Villa Rocca, storica dimora in centro con il parco; si è battuto per non far chiudere, da privati, il teatro Cantero; ha portato avanti l’operazione Preli e allunga fino alla colonia Fara il lungomare, colonia Fara che e’ in procinto di riaprire per meta’ albergo e meta’ appartamenti privati. Sportivo, ex vogatore, non si e’ mai tirato indietro quando c’era da prendere un remo in mano ad esempio per la rievocazione storica del palio marinaro oppure quando c’era da partecipare a progetti di solidarieta’ come ad esempio il recital degli amministratori in favore del Villaggio del Ragazzo. Recentemente si era opposto all’inizio dei lavori per la costruzione delle diga Perfigli, insieme agli altri sindaci del Tigullio.

Tutta la comunità genovese è in lutto: “La scomparsa improvvisa del sindaco di Chiavari Marco Di Capua mi lascia sgomento. In questi anni, soprattutto come sindaco della città metropolitana, ne ho apprezzato la sua collaborazione e disponibilità. Era evidente la dedizione per la sua città e per l’intera area metropolitana di Genova. La politica ligure perde un valido amministratore”, scrive il sindaco di Genova e di Città Metropolitana Marco Bucci sul suo profilo facebook.

“Sconcerto e profondo dolore” anche per il sindaco di Lavagna Alberto Mangiante, che ha dato la notizia durante la seduta del consiglio comunale in corso. Cordolgio anche da parte del presidente di Regione Liguria e la Giunta: “Con lui se ne va un sindaco giovane – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, ma che in questi anni ha dimostrato di essere un primo cittadino esperto e capace. Lo abbiamo seguito nella sua avventura da sindaco di Chiavari e lo ricorderemo sempre per l’ottimo lavoro svolto”.

“Avendolo conosciuto personalmente esprimo il mio grande dispiacere e profondo cordoglio per la famiglia e la cittadinanza che perde un valido e appassionato amministratore” dice l’ex procuratore capo Franco Cozzi che a lungo fu proprio capo della procura a Chiavari.

Dal Senato arriva anche il messaggio di Matteo Salvini: “Prima di essere un bravo sindaco innamorato della sua Chiavari, era una bella persona: una preghiera per Marco Di Capua, un abbraccio ai suoi familiari e amici, un pensiero alla sua comunità”.

“La scomparsa improvvisa di Marco Di Capua, sindaco di Chiavari, rappresenta una grave perdita per l’intera collettività – scrive Edoardo Rixi, deputato e coordinatore Lega per la Liguria – Una persona stimata, sempre in prima fila per il suo territorio. Non ci sono parole che possono colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Ci uniamo al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, dell’intera comunità”.