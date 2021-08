Comunali Bogliasco, primo gazebo per la campagna elettorale di Guido Guelfo

Genova. Hanno preso il via oggi le attività informative della lista “Per Bogliasco – Guido Guelfo Sindaco“, in vista delle prossime elezioni comunali.

Questa mattina il candidato Guido Guelfo ha incontrato i cittadini presso il gazebo elettorale in piazza XXVI Aprile, per spiegare i suoi progetti relativi a mare e costa, riqualificazione degli spazi urbani, la cura del verde e la pulizia degli spazi pubblici, la vivibilità del paese, il recupero di aree oggi non più fruibili alla collettività, il sostegno alle attività commerciali e sportive legate al territorio, la valorizzazione delle frazioni, la digitalizzazione.

Il prossimo gazebo è previsto domani domenica 29 agosto dalle ore 9 alle ore 12.30, sempre in piazza XXVI Aprile.