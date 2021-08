Commemorazione tragedia ponte Morandi, sabato 14 variazioni ai bus delle linee 7 e 8

Genova. Amt informa che, a seguito della temporanea chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto di via Fillak, a partire dalle ore 8.00 di sabato 14 agosto e fino a cessate esigenze, le linee 7 e 8 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 7 in servizio sulla tratta Pontedecimo – Brin Metropolitana

Direzione Brin: i bus, giunti in via Jori, proseguiranno per via Brin dove effettueranno capolinea provvisorio.

Direzione Pontedecimo: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di Brin, proseguiranno per via Canepari dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 8 via Avio – Bolzaneto

Direzione via Avio: i bus, giunti in via Pallavicini, proseguiranno per via al ponte Polcevera, via Ferri, corso Perrone, piazza Massena, via Ansaldo, via Pieragostini, via Pacinotti, via Molteni e via Avio dove effettueranno regolare capolinea.

Direzione Bolzaneto: i bus, giunti in piazza Montano, proseguiranno per via Degola, via Pieragostini, via Ansaldo, piazza Massena, corso Perrone, via Ferri, via al ponte Polcevera, via Pisoni dove riprenderanno regolare percorso.

Contestualmente alle deviazioni, sarà attiva una navetta bus tra via Porro e via Fanti d’Italia.