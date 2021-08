Coda di nove chilometri non segnalata, mattinata nera sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla

Genova. Questa mattina, dopo le 11, un mezzo pesante ha perso parte del rimorchio all’altezza del chilometro 104 sulla A7 Genova Milano, in direzione Nord. L’incidente ha provocato code anche molto lunghe, tra Bolzaneto e Busalla, fino a nove chilometri di serpentone.

Proteste da parte di automobilisti e autotrasportatori per il fatto che il problema non fosse segnalato all’ingresso del casello di Bolzaneto né a Genova Ovest, né tantomeno sul sito di Autostrade per l’Italia dove si parlava genericamente di rallentamenti per traffico intenso sullo stesso tratto.

Al momento la situazione è in via di risolvimento ma restano code a tratti tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per lavori.

Coda di un chilometro anche tra Arenzano e Varazze, in direzione ponente, sulla autostrada A10, sempre per lavori.