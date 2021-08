Chiusure autostrade, Lodi (Pd): “Piano tpl e informative ai cittadini, Bucci batta un colpo”

Genova. “Il bollettino di guerra di Autostrade per Genova ormai è ufficiale: la tratta tra Pegli e Pra’ sarà interessata dal traffico alternato su un’unica carreggiata per il periodo dal 16 al 25 agosto. Ma pochi sanno che la chiusura del casello di Voltri-Pra’ in uscita per chi proviene da levante, e l’impossibilità di utilizzare da parte dei mezzi pesanti l’uscita di Pegli, obbligherà gli autotrasportatori ad uscire a Genova Ovest, a Genova Aeroporto o ad Arenzano“, così ricorda Cristina Lodi, consigliera comunale Pd.

“E quindi? Quindici giorni nei quali i cittadini genovesi rischiano di rimanere blindati in città o bloccati nel traffico se tenteranno di andare a lavorare o muoversi verso il Ponente. Serve con urgenza che il Sindaco intervenga, chieda più treni, informi i cittadini della reale situazione, immagini eventuali navette con AMT studiando le abitudini dei genovesi per poterli aiutare a sostenere questa difficilissima realtà”, aggiunge.

“Deve essere fatto di più e lo si può fare – dice Lodi – il sindaco faccia comunicati stampa giornalieri non solo per inaugurazioni ma per puntuali e preventive informazioni in preparazione ai giorni di chiusura. L’organizzazione di un trasporto pubblico d’urgenza suppletivo è cosa doverosa verso soprattutto quei cittadini che per motivi di lavoro o altro non lasceranno la città nella calura estiva. Già sarà una situazione critica per tutti gli autotrasportatori, per cui spero che si attivi la Regione visto l’enorme disagio”.