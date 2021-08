Chiusura A10, dal 16 agosto niente corsie gialle per i bus tra Voltri e Cornigliano

Genova. In molti lo avevano auspicato, e avverrà, anche se difficilmente basterà per evitare il caos sulla Aurelia nel ponente cittadino. Il Comune ha deciso di attuare la temporanea soppressione della corsia preferenziale AMT nel tratto Cornigliano – Voltri in entrambe le direzioni dal 16 al 25 agosto e in previsione dell’aumentato flusso veicolare che si riverserà nella viabilità cittadina per via della parziale chiusura dell’autostrada A10.

Con decorrenza dalle 4 del 16 agosto alle 22 del 25 agosto, o comunque sino a cessate esigenze, la corsia preferenziale Amt istituita in entrambe le direttrici di marcia nel tratto compreso tra piazza Savio (Cornigliano) e via Voltri è temporaneamente revocata.

E’ una delle misure concordate in prefettura per stabilire il piano di contrasto dei disagi sulla viabilità cittadina dovuti ai “lavori improrogabili” di Aspi, soprattutto quelli nella galleria Provenzale, che deve essere messa a norma entro l’ultimo giorno del cantiere.

Tra le altre contromosse, già scattata quella che ha visto rimuovere il semaforo e il senso unico alternato sulla Aurelia a Vesima. Il tratto di via Rubens sarà comunque interdetto ai mezzi pesanti, che dovranno restare in autostrada.

A Genova in città saranno gli agenti della polizia locale – con oltre 10 pattuglie – a occuparsi degli incroci più complicati, specialmente tra Sestri Ponente e Voltri, stavolta potrebbero essere forse una o due in più. La viabilità ad Arenzano sarà gestita dal comando locale.