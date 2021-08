Chiavari. Intervento dei vigili del fuoco di Chiavari questo pomeriggio a Caperana all’interno di un’area di proprietà del Comune dove sono andati a fuoco alcuni mezzi per la raccolta dei rifiuti.

A bruciare, per cause ancora da accertare, sono stati tre furgoncini e due auto. Nessun danno a persone o abitazioni.

In base ai primi rilievi non si tratterebbe di un rogo doloso, ma gli accertamenti sono ancora in corso.