Chiavari, da lunedì chiuso al traffico un tratto di corso Lavagna per lavori sulla rete fognaria

Chiavari. Da lunedì 30 agosto verrà chiuso al traffico un tratto di corso Lavagna, compreso tra viale Kasman e via Aldo Gastaldi per provvedere alla sostituzione parziale della rete fognaria, per una lunghezza di circa 100 metri.

“La vita amministrativa deve proseguire, continuiamo a portare avanti i progetti che avevamo in cantiere e per i quali abbiamo lavorato insieme al sindaco nell’interesse pubblico, dai più piccoli interventi alle grandi opere – spiega il consigliere Paolo Garibaldi – Procediamo nel quartiere di Ri Basso, in corso Lavagna, dove la vecchia condotta fognaria, in gres di diametro di 200 mm, verrà smantellata e sostituita da una nuova in pvc posizionata nel centro della strada, risolvendo così le commistioni riscontrate sulla tubazione esistente presente sul marciapiede. Per l’esecuzione delle opere si renderà necessaria la chiusura della via, ma verrà garantito, per quanto possibile, l’accesso ai residenti e alle attività commerciali. L’intero intervento, finanziato da Ato su nostra richiesta, si aggira intorno ai 98 mila euro complessivi”.