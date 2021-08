Centro storico, cliente consuma seduto all’interno della gastronomia senza green pass: multa anche al gestore

Genova. Doppia multa venerdì pomeriggio intorno alle 15 da parte dei poliziotti che stavano controllando alcuni locali di via Pré proprio per assicurare il rispetto della normativa anticovid.

Gli agenti del commissariato hanno visto un cliente intento a consumare cibo all’interno di una gastronomia senegalese e sono entrati per un controllo.

Il cliente non aveva alcun genere di green pass e il proprietario non ha evidementemente controllato che ne fosse in possesso. Per questo sono stati multati sia il cliente che il negoziante.