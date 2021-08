Cento milioni di euro a disposizione delle PMI per lo sviluppo tecnologico

Sono stati stanziati nuovi fondi per rendere le piccole medie imprese italiane più competitive. Il bando, da 100 milioni, copre fino al 50% delle spese necessarie per mettere in atto soluzioni che trasformino digitalmente e tecnologicamente i processi produttivi aziendali, come ad esempio le spese per la creazione di un e-commerce, l’acquisto di strumenti digitali o software.

Vengono finanziati tutti i progetti che supportano le PMI nella loro conversione al digitale, in particolare, quelli che propongono una gestione semplificata ed efficace della distribuzione, quelli che rendono più veloce e meno dispendiosa la produzione attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma anche tutti quegli investimenti che aiutano le imprese nei loro processi di innovazione.

Il bando è aperto a tutte le micro, piccole e medie imprese italiane che operano nel settore manifatturiero, del commercio o del turismo e che vogliano incrementare il proprio livello tecnologico. Se anche tu vuoi proporre sul mercato un business più moderno, digitale e competitivo puoi contattare Incentivi Italia al numero 019 2190607.