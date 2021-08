Casarza Ligure. Sono dieci le squadre di vigili del fuoco impegnate da questa notte nel vasto incendio che si è propagato dalla baracca utilizzata da un privato per il deposito di attrezzi in zona via Bargone-via Bargonasco, a Casarza Ligure.

L’allarme poco prima dell’una. Il vento ha alimentato le fiamme e allargato il fronte del rogo nella pineta, ma avvicinandosi pericolosamente anche ad alcune abitazioni non evacuate (ma con gli occupanti fatti uscire nel momento più difficile per precauzione) grazie al tempestivo intervento dei pompieri, insieme a diversi volontari dell’antincendio boschivo.

Per spegnere le fiamme a dar man forte ai vigili del fuoco di Chiavari, anche i colleghi di Genova e Rapallo. Sul posto anche il sindaco Giovanni Stagnaro, che ha attivato tutte le procedure per agevolare l’elicottero, arrivato all’alba: “Purtroppo non è il primo incendio della zona e per fortuna, nonostante il rischio concreto di danni fisici, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscriverlo verso monte. Qui ci sono abitazioni e attività economiche. Nonostante le strade tagliafuoco occorrerebbe incentivare ulteriormente il privato a fare pulizia vicino alle case, soprattutto, anche se non è pieno bosco. Il vento è calato e tutto ciò ci sta aiutando, ma all’una e mezza ce la siamo vista brutta”.

Nella zona abitano circa un centinaio di persone, nell’area lambita dalle fiamme sono state due o tre le case davvero a rischio.

Le operazioni di carico dell’acqua da parte dell’elicottero sono state agevolate da un sistema messo a punto a causa degli incendi che hanno colpito la zona in passato: “Il torrente Petronio è in secca ora − spiega Stagnaro − per cui stanotte abbiamo riempito con un idrante molto potente una vasca allestita con l’aiuto della protezione civile. È stato fondamentale, stanotte, dare una mano ai vigili del fuoco suggerendo anche le strade più rapide per raggiungere la zona dell’incendio”.