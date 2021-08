Carlos França, vecchia conoscenza del Tigullio, tornerà a calcare in campi della Serie D

Genova. Carlos França, nato terzino di difesa e ancor prima giocatore da calcio a 5, già non più giovanissimo, venne scoperto e lanciato dalla Caperanese (poi Chiavari Caperana). Nel corso dei suoi trascorsi in Liguria, sempre nel levante genovese, Franca ha indossato in interregionale le maglie di Bogliasco, Lavagnese e RapalloBogliasco, trascinando i propri compagni e lasciando sempre il segno con un gran numero di gol.

Tali dimostrazioni di forza gli valsero il passaggio tra i professionisti, in Serie C, a Lecco e Potenza. Annate sempre caratterizzate, nonostante il salto di categoria, da una straordinaria vena realizzativa sotto porta. In totale nella carriera dell’attaccante carioca (tra Chiavari, Rapallo, Lavagnese, Cuneo, Lecco, Potenza e Seregno), 330 gare disputate e 217 reti.

Il giocatore brasiliano due anni fa decise di smettere e dedicarsi alla panchina, facendo l’allenatore a Seregno. Dalla prossima stagione, tornerà invece a indossare gli scarpini in Serie D, alla soglia dei 42 anni (classe 1980). La squadra che lo ha ingaggiato è il Trino, nella provincia vercellese, neopromosso dall’Eccellenza. Possibile pertanto avversario delle liguri (almeno che queste non verranno inserite in un altro girone, assieme alle toscane).