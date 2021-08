Caos autostrade, maxischermo in porto per evitare (se possibile) le code

Genova. I tecnici di Aspi hanno allestito un maxischermo in porto a Genova per informare le persone che sbarcano dai traghetti delle condizioni sull’A10, nel tratto tra Aeroporto e Prà, dfove ad ora ci sono 14 km di coda.

Sono gli sbarchi e gli imbarchi per i traghetti che potrebbero creare maggiori criticità in queste ore, visto il gran volume di vetture previsto in arrivo e in partenza da Genova. Criticità che al momento in città non si sono ancora verificate.

Il traffico urbano da levante a ponente è regolare mentre da ponente risulta rallentato a tratti. Coda sull’Aurelia dalla fine del rettilineo di Cogoleto in direzione Genova.