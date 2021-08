Cantieri in A10, Toti: “Chi deve transitare su quel tratto, se può aspetti sabato”

Genova. “Domani, venerdì 20 agosto, prevediamo l’ultimo giorno di lunghe code, soprattutto nel pomeriggio. Chi può aspetti sabato a transitare su quel tratto, per evitare ulteriori disagi”.

E’ l’invito del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la notizia che il tratto di A10 chiuso per lavori a Genova sarà riaperto sabato mattina, in anticipo di quattro giorni.

“Sono in autostrada e sto passando nell’area dei lavori sull’A10 – scrive Toti sui social – oggi i disagi sono limitati, abbiamo chiesto che si accelerasse e perciò con un gigantesco sforzo verrà completamente riaperto al traffico il tratto Aeroporto-Prà dalle 6 di sabato mattina. Un risultato che mette al sicuro il fine settimana”.

L’appello di Toti potrà difficilmente essere raccolto da chi si sposta per motivi lavorativi o dagli autotrasportatori, così come per coloro che hanno un traghetto da prendere proprio nella giornata di venerdì. Ma se si potranno evitare gli spostamenti non necessari su quella tratta sarà sicuramente più semplice gestire l’ultimo giorno da bollino rosso.