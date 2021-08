Cantiere A10, Fillea e Cgil: “Bene la conclusione in anticipo”

Genova. Cgil e Fillea sottolineano la positività della conclusione in anticipo dei lavori nel tratto della A10, Genova Aeroporto-Genova Pra’.

“È necessario però condividere con l’azienda un’organizzazione del lavoro per tutte le lavorazioni sulle infrastrutture liguri – spiegano Fabio Marante , segretario Cgil Liguria e Federico Pezzoli , segretario generale Fillea Cgil Liguria – Attraverso una contrattazione anticipata per condividere i principali aspetti dell’attività nei cantieri, dai turni alla logistica, ed evitare che la sicurezza venga sacrificata all’ansia di concludere i lavori”.

Sono oltre 300 gli operai e tecnici che stanno operando per la messa in sicurezza delle gallerie con impegno e grande sacrifici.

“Sono opere necessarie a evitare la marginalità della nostra Regione – continuano i sindacalisti – E per essere in grado di avere infrastrutture consone per il nostro sistema economico già dalla ripartenza dopo le ferie estive” .