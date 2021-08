Cambiamenti climatici, piogge sempre più rare ma potenti: ma il problema di Genova è il cemento

Genova. “E’ necessario investire in educazione a partire dalle scuole elementari per aumentare la consapevolezza dei fenomeni metereologici estremi”. E’ questa una delle strade da percorrere per affrontare l’emergenza climatica e le sue conseguenze sul territorio secondo il geologo dell’Università di Genova del dipartimento di Scienze della Terra Francesco Faccini. “Se sapessimo come comportarci in situazioni di pericolo, riusciremmo a salvare molte vite. Costa poco e può aumentare considerevolmente il livello della sicurezza”.

Sono frequenti, soprattutto nella stagione autunnale, eventi metereologici estremi che possono provocare danni alle persone e alle cose. “Non sono fatti eccezionali – sottolinea il geologo -. Sono fenomeni che avvengono con una discreta frequenza. Vale sia per le alluvioni nelle pianure alluvionali che per le ‘bombe d’acqua’, i fenomeni tipici della Liguria: pioggia intensa di breve durata (dalle 3 alle 6 ore). Questi eventi però ci sono sempre stati. La differenza che si evidenzia rispetto al passato è la frequenza (in aumento) con il quale avvengono e gli effetti al suolo che provocano”.

Regolarmente i fatti di cronaca, recentemente la catastrofe in Germania, riportano costantemente al centro dell’agenda politica i cambiamenti climatici ma soprattutto all’attenzione dell’opinione pubblica la capacità dei governi e delle amministrazioni locali di affrontare i loro effetti. A livello politico amministrativo la gestione e il tentativo di arginare, in termini di danni, le conseguenze di questi fenomeni è in capo all’Unione Europea che periodicamente, a partire dal 1973, stabilisce nuovi obiettivi da raggiungere entro i successivi anni. Ridurre del 55% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. E’ questo l’obiettivo che la Commissione Europea si è posta il mese scorso con l’adozione del pacchetto “Fit for 55”.

Il cambiamento climatico influisce su questi fenomemi

Il riscaldamento globale potrebbe apparire come una cosa astratta che riguarda tutti e che quindi allo stesso tempo non interessa nessuno ma è misurabile concretamente anche in una porzione limitata di territorio come la Liguria: “Il cambiamento climatico è un dato di fatto, se osserviamo l’andamento della temperatura nelle 4 province liguri possiamo notare che negli ultimi 50 anni si è verificato un aumento della temperatura media annua dell’aria”.

Aumento della temperatura nei 4 capoluoghi di provincia liguri

Ma non solo, i 4 capoluoghi di provincia mostrano una diminuzione dei giorni piovosi con un volume totale di pioggia che è rimasto invariato: “Quando piove – spiega il geologo -, piove in maniera più intensa. E’ ragionevole associare all’aumento dei fenomeni alluvionali il cambiamento del regime delle piogge”.

Qual è quindi il nesso tra eventi metereologici estremi e temperatura? “Questi fenomeni – spiega il geologo – avvengono tipicamente tra ottobre e novembre quando il mar Ligure è ancora caldo però dal canale del Rodano, in Francia, scendono da Nord verso Sud correnti fredde che interagiscono con il mar Ligure relativamente molto caldo. Due masse d’aria con caratteristiche diverse che si scontrano danno origine a venti estremamente umidi che vanno da Sud verso Nord dove incontrano le Alpi e gli Appennini generando piogge intense, localizzate nello spazio e nel tempo. Se aumenta la temperatura dell’aria, aumenta anche quella del mare e, quindi, aumenta ulteriormente la differenza di temperatura che dà vita a questi fenomeni estremi”.

Sempre più “isole di calore” e allagamenti

“Aumento della temperatura media – spiega Faccini – significa affrontare sempre più spesso le ‘isole di calore’, percepite da noi come sensazione di calura eccessiva quando ci troviamo nelle vie della città, e come un aumento di fenomeni di pioggia intensa di breve durata con le conseguenze che ne comporta. La Liguria ha dei record poco invidiabili: intensità oraria di pioggia e il tasso di precipitazione giornaliera”.

Tutte le alluvioni sono uguali? No, cambiano le cause. Ci sono tre tipologie. “La prima – dice il geologo – è l’allagamento dei centri urbani dovuto all’acqua del mare. Si ricorda la tempesta Vaja di fine ottobre 2018 quando l’altezza delle onde ha raggiunto i 10 metri davanti a Loano. Il secondo tipo “river flood” è dovuta all’esondazione di un corso d’acqua che inonda le aree circostanti. Infine, l’ultimo avviene tipicamente nei centri urbani ‘urban flood’: quando la rete bianca non è in grado di assorbire l’acqua piovana. Spesso sono sporche e raccolgono materiale che non dovrebbero, come aghi di pino, quindi le zone morfologicamente più depresse inevitabilmente si allagano. E’ il combinato disposto tra l’eccesso di urbanizzazione e la rete urbana che non regge quel carico, bisognerebbe fare dei tubi enormi”.

Il cambiamento climatico non può essere un alibi: le colpe sono dell’uomo

Il cambiamento climatico esiste ma le conseguenze degli eventi atmosferici non dipendono esclusivamente da quello: “Non deve diventare un alibi il cambiamento climatico. Esiste e porta ai fenomeni intensi descritti però gli effetti al suolo sono amplificati da una serie di interventi che hanno comportato modifiche del territorio peggiorando così la situazione. E’ stato ristretto l’alveo di quasi tutti i corsi d’acqua riducendone così la sezione idraulica, molti sono stati coperti e deviati. In quasi tutte le piane alluvionali (spazio pianeggiante che si ha intorno al fiume) abbiamo impermeabilizzato il suolo.

Abbiamo ristretto gli alvei dei fiumi in Liguria con percentuali dal 20 fino a 70%, abbiamo impermeabilizzato la piana alluvionale dal 30 al 70%, invece, impermeabilizzato l’intero bacino tra il 4 e il 13%.

“Per affrontare le frane invece bisogna implementare i piani di bacino“. I piani di bacino sono “uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo” – si legge sul sito della Regione Liguria – adottato dall’ente stesso “per pianificare e programmare le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, al risanamento ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base della conoscenza delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.

“Non ci sono zone particolarmente soggette ma è un rischio diffuso – spiega Faccini -, la suscettibilità da frana del nostro territorio è elevata per la caratteristiche geologiche, geomorfologiche e climatiche del territorio. Le frane che si innescano in Liguria sono quasi sempre pluvio indotte, legate alla pioggia”.

Le spiagge in balia delle mareggiate

Un’altra tipologia di criticità è quella legata all’erosione dei litorali, in questi anni colpiti da mareggiate sempre più potenti e distruttive. E’ necessaria un’operazione di rinforzo e protezione: “Per evitare i danni alle strutture andrebbe fatto un potenziamento delle stesse riadeguando così la costa al nuovo scenario. Si può procedere anche con moli o pennelli che limitino la dispersione nelle adiacenze, la spiaggia si difende da sola con una manutenzione dell’uomo che porta i sedimenti artificialmente”.

Ma la soluzione non è la costruzione di barriere di difesa con cui ripararsi dalle onde ma preparare una spiaggia che sia capace di sopportare questi eventi: “È un problema per le opere di difesa della costa predisposte per difendere la costa da una certa direzione. Non c’è una soluzione definitiva. L’unica strada potrebbe essere un continuo ripascimento delle spiagge“.