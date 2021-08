Cade dalle scale alla stazione Principe, bambino di 8 anni in codice rosso al Gaslini

Genova. Paura nel tardo pomeriggio alla stazione ferroviaria di piazza Principe. Un bambino di 8 anni è caduto dalle scale che dall’atrio portano ai binari e ha tirato una brutta facciata per terra.

Il piccolo è stato soccorso dai militi della Croce Verde e trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale Gaslini. Non dovrebbe rischiare gravi ripercussioni ma per aver battuto la testa è stato necessario il ricovero urgente per escludere emorragie cerebrali.

Spavento per i familiari che erano con lui e per altri utenti della stazione, che hanno dato subito all’allarme.