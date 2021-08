Genova. “Chi non è contento si accorgerà che ci sono cose molto fini dal punto di vista architettonico, che vanno capite col tempo. È un grande risultato di cui sono molto orgoglioso”. E alla fine la nuova darsena del porticciolo di Nervi, uno dei progetti di punta del sindaco Marco Bucci, è diventata realtà. Dopo mesi di polemiche e battaglie da parte di comitati e associazioni ambientaliste, l’inaugurazione di stasera con tanto di concerto sulla piattaforma in legno è filata liscia, senza contestazioni e senza mugugni.

Tanti i cittadini – nerviesi e non solo – che hanno preso parte alla serata. Presenti il presidente del Municipio Levante Francescantonio Carleo con l’assessore Federico Bogliolo e l’assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi. “Nervi riassume il ruolo di perla d’Italia. C’è chi è d’accordo e chi non è d’accordo, ma va bene così – insiste Bucci -. Una delle caratteristiche di questo progetto è che è stato fatto in totale collaborazione coi cittadini nerviesi. Sono cambiate molte cose rispetto al progetto originale, vuol dire che la cittadinanza ha partecipato”.

Un pacchetto di interventi che cuba complessivamente 8 milioni di euro: non solo la nuova darsena a gradoni, rivestita con pietre a vista che dovrebbero richiamare le vicine scogliere, ma anche il nuovo molo, il dragaggio del fondale, la diga soffolta per proteggere l’insenatura dalle mareggiate, la messa in sicurezza della foce del torrente Nervi con nuovo cemento (e nuove polemiche) ancora da abbellire e un progetto che prevede la creazione di un canale navigabile fino all’antico ponte.

La piscina è scomparsa per sempre. Quella nuova dovrebbe sorgere in Campostano, tra un parcheggio e un supermercato, ma il progetto non è privo di ostacoli. “La piscina verrà ricostruita – conferma Bucci -. Ora dobbiamo acquisire la galleria dal demanio, appena avremo finito questa procedura partiremo coi lavori. Nervi avrà la sua piscina, lo abbiamo promesso e lo faremo”, ha concluso.