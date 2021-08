Bogliasco, i consiglieri M5s appoggiano la candidatura a sindaco di Guido Guelfo

Bogliasco. “Ringrazio Giacomo Gorin e Piermario Piaggio per aver annunciato il supporto alla mia candidatura e per la fiducia che hanno riposto in me”.

Lo scrive Guido Guelfo dopo aver appreso che Gorin e Piaggio, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Bogliasco attualmente in carica, forniranno il loro sostegno alla lista “Per Bogliasco – Guido Guelfo sindaco” nella prossima competizione per le amministrative.

“Il sostegno del Movimento 5 Stelle Bogliasco conferma da un lato il giudizio negativo sulle amministrazioni guidate da Pastorino, dall’altro la capacità di attrazione di una lista come la nostra che è civica. La squadra è al lavoro per offrire alla nostra Bogliasco un futuro migliore. Avanti insieme per il bene del nostro amato territorio”, conclude Guelfo.