Bloccati sulla nave per tutta la notte, Gnv Excellent ferma in porto per “problemi tecnici”

Aggiornamento ore 10. La nave Excellent sembra destinata, al momento, a restare ferma in porto a Genova. Ai passeggeri a bordo sono state prospettate due opzioni, entrambe piuttosto disagevoli se si considera il giorno perso: la prima è attendere alle 17 l’arrivo di un altro traghetto, La Superba, e utilizzare quello per il viaggio via mare a Palermo con un parziale rimborso del biglietto. La seconda opzione è avere il biglietto completamente rimborsato e rinunciare al viaggio, raggiungendo Palermo con altri mezzi.

Genova. Imbarco ieri sera alle 19.30, partenza prevista alle 21.30, inizialmente rinviata alle 23.30 e poi congelata con il messaggio “Abbiamo un ritardo, vi comunicheremo al più presto quando sarà quantificato”. Poi il risveglio shock per i passeggeri della Gnv Excellent in partenza da Genova e destinazione Palermo: questa mattina la nave era ancora ferma in porto.

Cosa è successo: sulla base di alcuni controlli effettuati dalla capitaneria, sono state riscontrate alcune “deficienze tecniche” e non è stato concesso il nulla osta alla partenza per questioni di sicurezza. A bordo, gli utenti, lo hanno saputo intorno alle 4 del mattino, sempre con un messaggio all’interfono. Quali siano queste “deficienze tecniche” è al momento ignoto.

Fatto sta che questa mattina, alle 8, avrebbe dovuto essere arrivata una comunicazione di aggiornamento ma ancora, chi è a bordo, non sa nulla sul viaggio e su quanto ancora dovrà attendere per la partenza (il viaggio è molto lungo, dura circa 22 ore).

Intanto stamani la compagnia Gnv ha offerto gratuitamente la colazione ai passeggeri. Stazioni Marittime dà la nave in partenza genericamente in mattinata, ma è più probabile che si vada al pomeriggio e non è escluso che, se non si risolveranno i problemi tecnici, i passeggeri possano essere trasferiti su un altro traghetto.

Ulteriori tensioni si stanno vivendo a bordo, con lo sportello informazioni preso d’assalto, poiché alcuni passeggeri vorrebbero scendere e raggiungere altrimenti la destinazione ma la compagnia ha spiegato che non è possibile far scendere solo alcuni e che, nel caso, bisognerebbe sbarcare l’intera nave e procedere poi con il reimbarco. Per sedare gli animi è intervenuta anche la polizia.