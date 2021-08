Beve un drink senza pagare, poi si scaglia contro i carabinieri: 40enne denunciata

Genova. Aveva bevuto in drink in un bar di San Rocco, poi se ne era andata dal locale senza pagare. Il titolare aveva chiamato i carabinieri che hanno rintracciato la donna in pochi minuti.

All’arrivo dei militari tuttavia non ha voluto fornire le proprie generalità e ha cominciato a insultare e poi a scagliarsi contro di loro tanto che un carabiniere nel tentativo di immobilizzarla ha riportato una lesione lieve

Dato il suo stato di agitazione la donna, identificata come una 40enne tedesca, è stata ricoverata all’ospedale di Genova – San Martino. Il giorno successivo è stata denunciata per resistenza, oltraggio, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità.