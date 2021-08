Genova. Dovevano partire nelle scorse settimane, ma l’urgenza dei cantieri sulla A10 ha fatto slittare l’intervento atteso da centinaia di abitanti di Rivarolo e Bolzaneto. Parliamo delle barriere antirumore che in questi giorni sarebbero dovute ricomparire sulla A7 dopo la loro rimozione del 2019.

A rivelarlo una qualificata fonte interna alla amministrazione civica: al momento tutte le energie sono concentrare per portare a termine i delicati interventi nelle gallerie della A10 e ulteriori chiusure notturne, con le quali sono stati pensati i cantieri di installazione delle nuove barriere, avrebbe portato disagi ancora più considerevoli per il nodo genovese.

Dal comune però rassicurano che con Aspi c’è una interlocuzione costante e che dopo gli interventi sulla Genova Ventimiglia i lavori sulla A7 partiranno immediatamente. Genova24 ha più volte raccontato l’odissea di decine di cittadini genovesi che abitano nei pressi del tratto urbano della A7, e che sono costretti a convivere con “l’autostrada in salotto”: “In queste giornate estive – commentano – tra caldo che obbliga a tenere le finestre aperte e le molte code che si stanno verificando non riusciamo a stare in casa. Speriamo facciano presto”.

Praticamente tutte le barriere antirumore presenti sul nodo autostradale ligure furono rimosse nel 2019 in poche settimane a seguito della ‘scoperta’ della loro irregolarità emersa durante le indagini per il crollo di Ponte Morandi. Sulla A7 è stato progettato un cantiere pilota che dovrebbe portare a installare nuove strutture fonoassorbenti temporanee, in attesa della nuova generazione di barriere in via di definizione.

I cantieri di installazione sarebbero dovuti partire entro giugno ma si sono accumulati ritardi a causa di alcuni passaggi burocratici tra Aspi e ministero: fatto sta che per chi vive a ridosso dei tracciati autostradali questa è stata la terza estate “infernale”. Sperando che possa essere davvero l’ultima.