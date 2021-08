Bando dedicato a ricerca e innovazione, fondi per nuovi progetti delle poi

Ogni anno vengono stanziati nuovi fondi per supportare i programmi di Ricerca e Innovazione, particolarmente rilevanti per le aziende perché la continua ricerca porta a un continuo sviluppo e miglioramento.

È stato approvato un nuovo bando che supporta i progetti di Ricerca e Sviluppo in diversi settori: si parla di nanotecnologie, salute, energia e mobilità sostenibile, ma anche di patrimonio culturale e made in Italy. L’obiettivo dell’ente erogatore è quello di incentivare la nascita di nuovi progetti che vadano alla ricerca di idee innovative e le trasformino in servizi e prodotti concreti; a questi viene offerto un aiuto tangibile con finanziamenti che ne sostengono le fasi iniziali e di avvio.

Il bando copre le spese necessarie alla ricerca di nuove proposte sul mercato nei settori precedentemente elencati, ma anche tutte le spese relative ai costi vivi del progetto, come materiali, consulenze e dipendenti.

Questi investimenti sono rivolti a piccole, medie imprese, enti di ricerca, grandi imprese e università di tutte le regioni italiane. Se anche tu hai in mente un nuovo programma in ambito di Ricerca e Sviluppo contattaci al numero 019 21 90607 per ricevere maggiori informazioni.