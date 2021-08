Autostrade, nuovo carosello di cantieri: previsti disagi per le chiusure notturne tra Aeroporto e Pra’

Genova. Si apre una nuova settimana di cantieri sul nodo autostradale genovese e anche se i disagi saranno concentrati nelle ore notturne e poi dal prossimo fine settimana, finita la tregua concessa da Aspi per il periodo di controesodo.

A essere interessato dai lavori è soprattutto il tratto della A10 tra Aeroporto e Pra’, quello dove nella terza decade di agosto si è viaggiato anche di giorno su una sola corsia del senso di marcia: sarà chiuso in direzione di Savona per cinque notti consecutive, da lunedì a giovedì dalle 21.30 alle 5.30, mentre nella notte di venerdì dalle 22 fino alle 8.30 di sabato.

Le ripercussioni saranno soprattutto legate all’aumento del traffico sulla Aurelia, tra Voltri e Cornigliano, dove di fatto sarà deviato gran parte del traffico e come è già successo nelle notti della scorsa settimana.

Sulla A7, per consentire alcuni interventi relativi alle barriere di sicurezza, sarà chiuso il casello di Ronco Scrivia in uscita per chi proviene da Milano per tre notti consecutive, da quella di mercoledì a quella di venerdì, dalle 22 alle 6. Ancora, tra Vignole e Busalla, in direzione Genova, da domani a lunedì sarà presente una riduzione di carreggiata a una corsia 24 ore su 24 per lavori di consolidamento di una scarpata.

Lavori notturni anche sulla A12, per ispezioni e manutenzioni nelle gallerie: dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, verso Sestri Levante. Dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì sarà invece chiuso l’allacciamento con la A7, verso Genova. Chi proverrà da Sestri Levante sarà deviato sulla A7 verso Milano, dove potrà uscire e rientrare a Bolzaneto.

Rinviati al 6 settembre i lavori nella galleria Ri Alto fra Chiavari e Lavagna. Scatta domani invece lo scambio di carreggiata fisso sino a venerdì fra Rapallo e Chiavari, direzione Sestri Levante, per interventi di manutenzione nella galleria Maddalena. Scambio di carreggiata permanente, da domani a venerdì, anche nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova, per lavori nella galleria Santa Giulia.

Tornando sulla autostrada A10, ma spostandoci a ponente, da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, in direzione ponente, sarà attivo uno scambio di carreggiata fra Albisola e Savona per lavori nella galleria Ranco, cantiere che da giorni sta provocando code anche di diversi chilometri.

Infine sulla A26 sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e quello con la A10, verso Genova, nelle notti di domani e mercoledì. E ancora, chiusura del tratto tra l’allacciamento con la A10 e Ovada, verso Alessandria, dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì. E dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì.