Autostrade, in Liguria tornano i cantieri e quindi i disagi: code chilometriche in A10 e A12

Genova. Superata in maniera quasi indenne la domenica del grande controesodo, marchiata col bollino rosso in gran parte d’Italia, in Liguria sono tornati dopo lo stop nel weekend i cantieri in autostrada e di conseguenza le code.

Dal pomeriggio si sono registrati in A12 fino a 7 chilometri di coda tra Lavagna e Rapallo per lavori, altri 4 chilometri tra Recco e Chiavari sempre a causa dei restringimenti di carreggiata.

Situazione simile in A10 dove si segnalano 3 chilometri di coda tra Savona e Albissola e tra Celle e Savona, dunque in entrambe le direzione, ancora a causa dei cantieri.

A pesare è il ritorno del “normale” traffico lavorativo, ma è probabile anche che una parte dei vacanzieri abbia deciso di posticipare di qualche giorno il rientro per evitare le code, finendo invece beffata dal ripristino dei cantieri. Situazione destinata a perdurare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, come abbiamo spiegato qui.