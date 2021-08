Autostrade, giornata da bollino rosso per i rientri. Prime code in A26, in serata occhi puntati su A10 e A12

Genova. Giornata di rientri al termine delle vacanze estive trascorse in Liguria e quindi da bollino rosso per il traffico sulla rete autostradale ligure. Secondo le previsioni, infatti, nella fascia del tardo pomeriggio e prima serata sono previsti forti flussi di vetture sulle autostrade delle riviere, vale dire A10 e A12, per le quali, dalle 16 alle 19, è previsto il picco di transiti.

Ma occhi puntati anche su A7 e A26, le direttrici sud-nord che portano (e riportano) migliaia di piemontesi e lombardi dal mare: su entrambe sono comunque presenti alcuni chilometri di restringimenti di carreggiata, tra Genova Bolzaneto e Busalla e tra la stessa Busalla e Ronco Scrivia per la A7, e tra il bivio con l’A10 e Masone per l’A26, che potrebbero creare qualche criticità al traffico.

Ed è proprio sulla A26 che già in mattinata si stanno verificando i primi rallentamenti e le prime code, proprio nel primo tratto compreso dagli svincoli con la A10 e la Valle Stura con migliaia di persone che, forse spinte dal tempo non proprio splendido, hanno deciso di anticipare il rientro riversandosi in massa sulle autostrade liguri.