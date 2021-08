Autostrade, fino a 11 km di coda sulla A26 per un incidente tra Masone e Pra’

Genova. Un incidente stradale avvenuto questa mattina ha provocato fino a 11 chilometri di coda sulla A26 tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud. Sul posto il personale di autostrade per liberare la carreggiata, l’incidente è stato risolto intorno alle 13. Una persona, un motociclista, è rimasta ferita ma in modo non grave: è stata portata al villa Scassi in codice verde.

Era comunque un sabato di code annunciate sulle autostrade della Liguria. Sia sull’asse tra le riviere e Genova – il tempo incerto ha spinto diversi turisti a puntare sulla giornata culturale – sia su quello tra le regioni del nord e gli imbarchi dei traghetti.

In A12 code a tratti da Sestri Levante verso La Spezia e da Genova verso Recco. In A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7. Sempre in A10 code fino a 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia causa traffico intenso e coda anche all’uscita di San Bartolomeo. Traffico intenso anche sulla A7 per chi prova a raggiungere la Liguria con code a tratti che si sono formate tra Busalla e Genova.

Da lunedì sera, 9 agosto, inizieranno le chiusure notturne sulla A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra’. Dal 16 agosto e fino al 25 agosto lo stesso tratto, per lavori, sarà limitato a una sola corsia per senso di marcia anche nelle ore diurne.