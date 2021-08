Autostrade, domani tornano i cantieri in A12: chiuso di notte il tratto Recco – Nervi

Genova. Nei giorni dell’avvio della parziale chiusura della A10 occhi puntati, anche se con meno apprensione, anche a levante. A est di Sampierdarena, in queste ore, gli effetti dei cantieri tra Pra’ e Aeroporto si sono visti soprattutto al bivio tra Genova Est e la A7. Ovviamente i mezzi sulla Milano Serravalle sono più numerosi del solito, per chi viaggia verso nord, e questo ha provocato qualche rallentamento.

Ma soprattutto, domani, mercoledì 18 agosto, tornano i cantieri sulle autostrade del Levante. In particolare, tra Recco e Nervi, sulla A12, all’interno della galleria Monte Castelletto. Il tratto tra i caselli di Recco e Nervi rimarrà chiuso la notte tra il 18 e il 19 agosto, dalle 22 alle 6 del mattino.

Si dispone, inoltre, il divieto di sosta nelle piazzole situate nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare, sulla A12, alla stazione di Rapallo. E si ricorda che, nell’attraversamento del centro di Rapallo, vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito ai veicoli con massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni.

Le opere sono state sospese a metà luglio, nel periodo di “tregua” concordato con il ministero delle Infrastrutture per andare incontro alle richieste di Regione ed enti locali, ma come previsto – dopo Ferragosto – i cantieri sono in ripartenza.

I lavori in galleria interesseranno, nelle settimane a seguire, altri due tratti: tra Rapallo e Chiavari, per quanto riguarda la galleria della Maddalena e poi tra Lavagna e Sestri Levante, per le gallerie di Sant’Anna. Per facilitare il controesodo estivo la riapertura dei cantieri dopo il fine settimana non avverrà all’alba del lunedì ma alle 12 dello stesso giorno.