Autostrade, code e rallentamenti per i cantieri su A10 e A7

Genova. Code e rallentamenti anche stamattina sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri. I disagi al momenti riguardano in particolare la A7 e la A10

In A7 ci sono 3 km di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla e più verso nord traffico rallentato tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Per quanto riguarda l’autostrada A10 al momento ci sono 5 km di coda da Varazze verso Savona e 3 km tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

Agg. ore 13: sono diventati 7 i km di coda tra Varazze e il il Bivio A10/Fine Complanare Savona. In senso inverso, vale a dire in direzione Genova: i chilometri di coda sono 3. Riassorbite invece le code in A7.